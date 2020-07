CNH Industrial: ottiene rating di sostenibilità ESG MSCI di AAA ed inserita in indici MSCI ESG Leaders (Di mercoledì 29 luglio 2020) (Teleborsa) – Nel 2020, CNH Industrial ha ottenuto per il settimo anno consecutivo una valutazione di AAA secondo i rating ESG di MSCI. La società è stata inserita negli indici MSCI ESG Leaders dopo la verifica annuale degli indici di sostenibilità legati ad aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG) eseguita da MSCI, uno dei principali fornitori di ricerche e dati che misurano le perfomance delle aziende. MSCI ESG Research fornisce rating di sostenibilità relativi a società pubbliche globali e ad alcune aziende private valutandoli su una scala da AAA (leader) a CCC (lenti a reagire), in ... Leggi su quifinanza

