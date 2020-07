Censura sui social media. La Turchia vuole una voce sola, quella di Erdogan (Di mercoledì 29 luglio 2020) La legge che consacra la Censura è passata. Erdoğan vuole che si ascolti solo una sola voce. Le prossime elezioni politiche non devono creare alcun problema per la sua rielezione. La sconfitta del suo partito, mai digerita nella megalopoli turca, Istanbul, non dovrà più ripetersi e dunque ogni voce critica e fastidiosa dovrà essere messa a tacere.Il Parlamento turco ha approvato alle prime luci dell’alba del 29 luglio, dopo ore di estenuante dibattito, la legge che concede alle autorità delle telecomunicazioni e a quelle giudiziarie un ampio potere di controllo sui social media, obbligando le piattaforme come Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, che hanno più di 1 milione di visitatori giornalieri, ad aprire uffici ... Leggi su huffingtonpost

