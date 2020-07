Calcio: lutto per Cabrini, morto il fratello Ettore (Di mercoledì 29 luglio 2020) ANSA, - CREMONA, 29 LUG - Aveva compiuto 66 anni solo quattro giorni fa e questa mattina, a causa di un malore improvviso, è morto Ettore Cabrini, fratello del campione del mondo Antonio. L'... Leggi su corrieredellosport

In memoria di Sergio Vatta, grandissimo Maestro per generazioni di ragazzi nel Settore giovanile del Torino

(ANSA) - CREMONA, 29 LUG - Aveva compiuto 66 anni solo quattro giorni fa e questa mattina, a causa di un malore improvviso, è morto Ettore Cabrini, fratello del campione del mondo Antonio. L'imprendit ...Son ore di lutto profondo per Paolo Dalpiazzo, il giocatore ha infatti perso la propria compagna. Dagli ex compagni del Real Savona è arrivato un messaggio di cordoglio. "Siamo vicini a Paolo in ..."