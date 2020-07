Agosto fa veramente PAURA (Di mercoledì 29 luglio 2020) E’ iniziato. Il caldo d’Africa, quello vero, quello brutto e cattivo, quello che fa sudare tanto, quello insopportabile, ha preso il sopravvento. Stiamo parlando di condizioni meteo estreme, delle quali ovviamente si farebbe volentieri a meno. Inutile dirvi che i modelli stagionali avevano puntato sui mesi di luglio e Agosto. Sino a qualche giorno fa avevano totalmente cannato la proiezione del mese in corso, ma le somme andranno tirate alla fine. E’ vero, ancora 2 giorni e saremo ad Agosto ma la canicola delle ultime ore sta ripagando ampiamente le attese. Certo, meglio avere qualche giorno di gran caldo piuttosto che un mese intero, su questo non c’è alcun dubbio. 7 Agosto, il clima infuocato d’Africa potrebbe tornare Ovvio, a questo punto, proiettarsi immediatamente ad ... Leggi su meteogiornale

Giovedì 6 agosto, invece, la giornata “All’aria aperta” si apre ... Presentato al FEFF nel 2005 e tratto da una storia vera, è uno dei migliori noir della storia del cinema (cupo, politico, umano e ...

L’anticiclone africano avvolge l’Italia: ci troviamo di fronte alla prima vera ondata di caldo proveniente dal Nord Africa. La colonnina di mercurio è destinata ad aumentare vertiginosamente nei pross ...

