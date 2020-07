Zingaretti sui migranti: “Cominciare dalla difesa dei diritti umani” (Di martedì 28 luglio 2020) Dal Covid all’emergenza migranti, Zingaretti chiede compattezza per la ricostruzione di una rete di accoglienza in Italia. Di Maio: “Riattivare subito i rimpatri” Si ritorna a parlare dell’emergenza migranti. Dopo l’alta marea causata dall’emergenza sanitaria, il Governo deve far fronte, in termini di sicurezza, ai nuovi flussi migratori. A parlare: Nicola Zingaretti, Luigi Di Maio e Matteo Orfini. Cominciare dai diritti umani secondo Zingaretti Prevedibile l’aumento degli arrivi, spiega Nicola Zingaretti: ‘Quanto sta avvenendo nel Mediterraneo sui flussi migratori era abbastanza prevedibile. Era chiaro da mesi che gli effetti della pandemia, anche dal punto di vista economico e sociale, avrebbero posto in forma inedita ... Leggi su zon

