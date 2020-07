Videoclip, i 5 più hot dell'estate 2020 (Di martedì 28 luglio 2020) Sai quali sono i Videoclip in grado di far davvero schizzare la colonnina del termometro oltre il limite massimo? La scelta, visto che tra regine dell'estate e tormentoni, c'è un gran numero di clip da guardare e riguardare. Però, per risparmiare ulteriori fatiche al caldo, ecco una selezione di video musicali che… danno davvero alla testa. Un solo indizio, tra tutti: Tokio. No, non la città giapponese, ma la sexy protagonista de La Casa di Carta. Abbiamo già detto tutto. I 5 Videoclip musicali più hot dell'estate 2020 Un dia – J. Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny, Tainy La collaborazione di artisti è esplosiva, ma se poi protagonista del video ci metti Tokio (Úrsula Corberó) de ... Leggi su gqitalia

Ultime Notizie dalla rete : Videoclip più A Monteleone di Spoleto il più grande raduno internazionale di filmmaker Spoleto Online Naya Rivera, la polizia diffonde il video del suo arrivo al lago Piru

Il meglio del GDV Il meglio del GDV 2 I nostri video Dai lettori GDV TG Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Curiosità Cucina Vicenz@NetMusic Vicenz@NetMusic ...

Rock Pi 4 Model C, NVMe ed eMMC nel layout Raspberry Pi

Annunciato originariamente nell’ottobre 2019, il Single Board Computer Rock Pi 4 Model C di Radxa non era ancora stato disponibile per l’acquisto, almeno fino ad ora. CNX Software ha infatti scoperto ...

Il meglio del GDV Il meglio del GDV 2 I nostri video Dai lettori GDV TG Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Curiosità Cucina Vicenz@NetMusic Vicenz@NetMusic ...Annunciato originariamente nell’ottobre 2019, il Single Board Computer Rock Pi 4 Model C di Radxa non era ancora stato disponibile per l’acquisto, almeno fino ad ora. CNX Software ha infatti scoperto ...