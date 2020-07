VIDEO | Turismo, allarme Cgil a Firenze: “Chiuse l’80% delle strutture” (Di martedì 28 luglio 2020) FIRENZE – Un grido d’allarme sul “turismo che non c’è più” arriva da Firenze, dove ieri 50 lavoratori di bar, ristoranti, alberghi e musei hanno ripercorso, su input della Cgil, le strade del centro di Firenze per constatare il ‘deserto’ e fotografare la crisi. Si è trattato di un viaggio lungo “le tappe del turismo che non c’è più”, con un chiaro messaggio finale: le richiesta di “prolungare gli ammortizzatori sociali e il blocco dei licenziamenti”. L’iniziativa di ieri, peraltro, è servita ad affermare “ancora una volta che occorre cambiare radicalmente modello di turismo”. Leggi su dire

ivanscalfarotto : La politica si è occupata di allargare il consenso.Abbiamo una sanità che non funziona, i pugliesi continuano ad an… - agorarai : 'Servono investimenti, risorse e professionalità. Il lato positivo di questa pandemia è la riscoperta da parte degl… - ItaliaViva : Vogliamo pedaggi autostradali più bassi, per rilanciare il turismo e consentire alle famiglie di andare in vacanza… - Berlusconi_PE : RT @renatobrunetta: Uno degli effetti ‘positivi’ della pandemia è l’aumento del #turismo interno. Gli italiani stanno riscoprendo le bellez… - FI_Parlamento : RT @renatobrunetta: Uno degli effetti ‘positivi’ della pandemia è l’aumento del #turismo interno. Gli italiani stanno riscoprendo le bellez… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Turismo VIDEO | Turismo, allarme Cgil a Firenze: "Chiuse l'80% delle strutture" - DIRE.it Dire Catalfo: “Protezione ai lavoratori, ecco le novità per gli stagionali del turismo”

ROMA – Novità in arrivo per i lavoratori stagionali del turismo. Il prolungamento del bonus dei 600 euro per alcuni settori, come spettacolo e turismo, è infatti al vaglio del governo. Lo annuncia il ...

Pigna: alla presenza delle autorità inaugurato domenica scorsa l'agriturismo 'Le Caprette del Parco' (Foto e Video)

Sono intervenuti tra gli altri il presidente del consiglio regionale Alessandro Piana e l’Assessore al turismo Gianni Berrino per il taglio del nastro insieme ai dirigenti regionali e provinciali dell ...

ROMA – Novità in arrivo per i lavoratori stagionali del turismo. Il prolungamento del bonus dei 600 euro per alcuni settori, come spettacolo e turismo, è infatti al vaglio del governo. Lo annuncia il ...Sono intervenuti tra gli altri il presidente del consiglio regionale Alessandro Piana e l’Assessore al turismo Gianni Berrino per il taglio del nastro insieme ai dirigenti regionali e provinciali dell ...