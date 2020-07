Temptation Island 2020, Replica in tv della puntata 28 Luglio 2020, dove guardarla, canali, orario, streaming (Di martedì 28 luglio 2020) Sarà una settimana di full immersion quella di Temptation Island 2020, dal momento che come ben sanno i fan del programma sono previste ben due puntate in una sola settimana, rispettivamente nei giorni del 29 Luglio e del 30 Luglio, andando così a snocciolare tutte le definitive dinamiche nell’isola delle tentazioni. Le coppie rimaste, vip e nip, dovranno fare i conti con i loro sentimenti, con le tentazioni, con le cose dette e non dette, e capire dove porta il loro amore. Dunque nella serata del 28 Luglio con l’arrivo della quinta puntata l’attesa è ancora più altra, attendendo poi la sesta di giovedì. Ma per chi si perde la ... Leggi su italiasera

Sunxtommox : @BesTAcc0uNtEveR infatti, se volevi dirmelo beh fallo non mi tocca più di tanto ma fallo con gentilezza, non dicend… - Sunxtommox : Se ho sbagliato i verbi tu ti fai i cazzi tuoi, e poi davvero hai tutto sto tempo nei commenti per andare a cercare… - UnDueTreBlog : Temptation Island 7 – Quinta puntata del 28 luglio 2020 – Falò decisivi. - CaputoItalo : Percorsi di Donna - Il blog di Paola Scialpi: Lo spot con Giulia De Lellis a ‘Temptation Island’ fa volare in class… - SMSNEWSOFFICIAL : Martedì 28 luglio in prima serata su Canale 5, quinto appuntamento con “Temptation Island” -