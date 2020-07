Stato di emergenza, oggi Conte in Senato. Stasera al via il comitato per le riforme (Di martedì 28 luglio 2020) Il premier riferirà sulla proroga al 31 ottobre. E' il primo esame per il governo in una settimana densa di ostacoli. Ma nonostante l'annunciato voto contrario delle opposizioni l'esito appare ... Leggi su tg.la7

matteosalvinimi : Spalancare i porti ai clandestini postivi e prolungare lo stato di emergenza? NO. Gli Italiani meritano libertà, la… - matteosalvinimi : Il governo minaccia lo stato di emergenza per tappare in casa gli italiani ma spalanca i porti e non controlla i cl… - matteosalvinimi : #Salvini: Se non c'è una reale emergenza sanitaria in questo momento, perché prolungare lo stato di emergenza sanit… - michela_mazzaro : RT @giudiiiiiiiii: @theciosaz @ironorehopper @AlRobecchi @Carlo314159 Mesi usa il covid x politica.. e ora chiedo coerenza se non è più per… - mludodc : RT @RadioRadioWeb: 'E' evidente che prolungare lo stato di #emergenza è una forzatura costituzionale, se si vuole fare un provvedimento si… -