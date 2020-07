Serie A 37ª Giornata – Cagliari-Juventus: le probabili formazioni e dove vedere il match (Di martedì 28 luglio 2020) Conquistato aritmeticamente lo scudetto domenica scorsa grazie alla vittoria sulla Sampdoria, la Juventus adesso vuole chiudere bene il campionato, provando a conquistare due vittorie nelle ultime uscite contro Cagliari e Roma. Valerio Pennicino/Getty ImagesI bianconeri domani faranno visita al Cagliari, già salvo e dunque deciso a giocarsi il match a viso aperto contro i campioni d’Italia. Zenga non potrà contare sullo squalificato Nandez, che lascerà il posto a Mattiello, dal momento che quest’ultimo può giocare sua a destra che a sinistra. In quest’ultimo caso, Lykogiannis scalerebbe in difesa e Faragò si piazzerebbe sulla destra. Possibile la titolarità del giovane Ladinetti, visto l’alto numero di assenti in mezzo al campo. Sul fronte Juve, ... Leggi su sportfair

