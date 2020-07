Perchè le strade della Juve e di Higuain devono separarsi (Di martedì 28 luglio 2020) Higuain-Juventus, un amore destinato a finire al termine della stagione. Si, perchè il futuro di Gonzalo sembra essere ormai segnato, visto che la società è molto attiva sul mercato ed è alla ricerca proprio di una prima punta. Al momento sembra davvero difficile che il Pipita possa ripetere la stessa "impresa" di un'estate fa, quando riuscì a riguadagnarsi la permanenza in bianconero. I numeri di questa stagione, in fin dei conti, non aiutano: 10 gol in 41 presenze. Decisamente diversi... Leggi su 90min

giornalettismo : Ricordate l'attacco di #Salvini contro #Orlando per il nubifragio di #Palermo? Bene, il leader della #Lega, ha sce… - StefanoCervo : RT @GuidoCrosetto: Non ho capito quale sia la categoria del codice della strada nella dei monopattini. Perché in città tipo Roma stanno div… - lucillalilla : RT @GuidoCrosetto: Non ho capito quale sia la categoria del codice della strada nella dei monopattini. Perché in città tipo Roma stanno div… - Bolpet : RT @GuidoCrosetto: Non ho capito quale sia la categoria del codice della strada nella dei monopattini. Perché in città tipo Roma stanno div… - AndreaMarano11 : RT @Mafalda623: Vorrei incontrare le pietre, le strade, gli usci E i ciuffi di parietaria attaccati ai muri Le strisce delle lumache nei lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Perchè strade I dimenticati di Retignano "Costretti a pulirci la strada" LA NAZIONE