Parma-Atalanta, Gasperini chiaro: “abbiamo esagerato con gli errori. Ilicic? Sarà difficile recuperarlo” (Di martedì 28 luglio 2020) Vittoria in rimonta per l’Atalanta che, nella penultima giornata del campionato di Serie A, si prende i tre punti a Parma e rimane in corsa per il secondo posto. Alessandro Sabattini/Getty ImagesSoddisfatto per il risultato ma non per la prestazione Gasperini, intervenuto nel post gara ai microfoni di Sky Sport: “oggi abbiamo esagerato, abbiamo fatto tanti errori anche in difesa, senza riuscire ad essere pericolosi. Poi c’è stata una grande reazione: risposta è stata positiva. Anche i cambi hanno aiutato. Secondo posto? Ci proveremo, manca una partita. Non è determinante come arrivare in Champions, ma ci siamo e vogliamo arrivare secondi. Per quanto riguarda Ilicic, recuperarlo non sarà facile. È un giocatore fondamentale e ... Leggi su sportfair

