Parma Atalanta 1-1 LIVE: pari di Malinovskyi su punizione (Di martedì 28 luglio 2020) Allo Stadio Tardini, la 37ª giornata di Serie A 2019/20 tra Parma e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Tardini”, Parma e Atalanta si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Parma Atalanta 1-1 MOVIOLA 70′ Gol di Malinovskyi – Calcio di punizione del giocatore atalantino, palla che passa in mezzo alla barriera e 1-1. 63′ Occasione Muriel – Subito pericoloso il colombiano, su servizio di Zapata. Palla a lato. 45′ Tiro di Gosens – Primo squillo del laterale tedesco che riceve da Gomez, ma spara alto da buona posizione. 43′ Gol di Kulusevski ... Leggi su calcionews24

Atalanta_BC : #ParmaAtalanta | 1-0 | HALF-TIME ?? Il Parma passa nel finale, chiudiamo in svantaggio il primo tempo. ?? Parma le… - SkySport : #ParmaAtalanta, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - sportface2016 : #ParmaAtalanta, il VIDEO del GOL del pareggio di #Malinovskyi - Atalanta_BC : ?? Si apre la barriera del Parma sulla punizione di #Malinovskyi! PAREGGIO NERAZZURRO!! ?? Malinovskyi bursts his fre… - emamarro : RT @JManiaSite: Altra prestazione super di #Kulusevski: in #ParmaAtalanta un gol e giocate d'alta classe -