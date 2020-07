Marsiglia de “La casa di carta” omaggia Petrarca - (Di martedì 28 luglio 2020) Redazione Vacanze venete per Luka Peros, l’attore che interpreta Marsiglia nella fortunatissima serie "La casa di carta”. Peros, di origini croate ma residente a Barcellona, si è recato davanti alla tomba del poeta Francesco Petrarca ad Arquà, incantevole borgo nel cuore dei Colli Euganei. Peros-Marsiglia – in un video pubblicato sul suo profilo Instagram – ha definito Petrarca “uno dei padri del Rinascimento europeo” e ha recitato il Sonetto 61 “Benedetto sia ‘l giorno”, nel quale il letterato aretino celebra l’amore per Laura, espresso in una forma quasi liturgica che ricalca il rito della benedizione cattolica. Il personaggio, apparso nell'ultima stagione della popolare serie prodotta da Netflix, tra le ... Leggi su ilgiornale

