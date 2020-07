John Elkan: “Fiducia in Binotto,torneremo a vincere” (Di martedì 28 luglio 2020) Intervistato in esclusiva dalla Gazzetta dello Sport, il numero uno della Ferrari, John Elkann, si è soffermato sul momento tribolato della Rossa: “Nel suo insieme gode di ottima salute. Sotto la guida dell’ ad Camilleri è riuscita ad esprimersi con grande vitalità. Lo abbiamo visto dai risultati, dalla capacità di presentare cinque nuovi prodotti come mai prima. Dalla perfetta gestione dell’emergenza sanitaria”. Non nasconde che il momento è difficile: “Ci sono stati i cicli vincenti della Red Bull per capacità aereodinamica e della Mercedes per la grande abilità nelle tecnologie del motore ibrido. Quest’anno non siamo competitivi anche per errori di impostazione della macchina. Abbiamo avuto – prosegue- una serie di debolezze strutturali che esistono dal tempo ... Leggi su sport.periodicodaily

Il Presidente del Cavallino ha parlato alla Gazzetta dello Sport dello stato attuale della Scuderia, ammettendo le difficoltà di oggi, ma confidando che già nel 2022 ci possa essere una inversione di ...

Il presidente della Rossa "Stiamo già lavorando per il 2022" ROMA (ITALPRESS) - "La realtà è che la nostra macchina non è competitiva. Lo si è visto in pista e lo si vedrà ancora. Oggi stiamo mettendo ...

