Ischia, riprende con la telecamera le parti intime dei bambini, denunciato (Di martedì 28 luglio 2020) . Un 40enne di Torre del Greco (Napoli) è stato denunciato a Ischia per detenzione di materiale pedopornografico: notato da alcuni cittadini mentre riprendeva con una telecamera dei bambini che giocavano in strada, è stato perquisito dai carabinieri che hanno trovato immagini e foto di minori sul portatile nella sua camera d’albergo. Lo avevano notato mentre guardava i bambini che giocavano in strada. Li fissava da parecchio, li riprendeva anche con una telecamera. Un atteggiamento strano, che ha fatto scattare un campanello d’allarme in alcuni passanti e li ha spinti a chiedere aiuto alle forze dell’ordine. Nel suo pc, la conferma dei sospetti: c’era del materiale pedopornografico. A finire nei guai un pregiudicato ... Leggi su limemagazine.eu

