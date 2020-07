Intesa-Ubi: adesioni opas a 71,91%, successo operazione (Di martedì 28 luglio 2020) ANSA, - MILANO, 28 LUG - Le adesioni all'opas lanciata da Intesa Sanpaolo su Ubi sono salite al 71,91% el capitale della banca guidata da Victor Massiah. Lo rende noto Borsa Italiana. A due giorni ... Leggi su corrieredellosport

