Il nuovo osservatorio de Linkiesta e The Adecco Group (Di martedì 28 luglio 2020) Linkiesta e The Adecco Group lanciano “Il lavoro che verrà”, il nuovo osservatorio sul mondo delle professioni e delle imprese per orientarsi nell’era post Covid-19. Un contenitore innovativo di informazione e dibattito, costantemente aggiornato con le novità del mercato, per ridisegnare le mappe del lavoro e delle competenze dopo lo stravolgimento della pandemia. Google ha appena annunciato che 200mila dei suoi dipendenti resteranno in smart working almeno fino al luglio del prossimo anno. Twitter ha comunicato ai suoi lavoratori che chi vorrà potrà lavorare da remoto «per sempre». La nuova normalità è diversa da quella cui eravamo abituati. Le concezioni di impresa e lavoro sono cambiate. Gli uffici non saranno più gli ... Leggi su linkiesta

evangelista1951 : RT @UilmNazionale: #BakerHughes #NuovoPignone Incontro dell'osservatorio aziendale per il punto sull'andamento aziendale #Uilm https://t.co… - UilmNazionale : #BakerHughes #NuovoPignone Incontro dell'osservatorio aziendale per il punto sull'andamento aziendale #Uilm - Robinson_Rep : RT @pazzoperrep: Osservatorio Copertine. Il nuovo numero di @Robinson_Rep . La prima pagina vale il prezzo dell'inserto. - CletoEstense : RT @SenatoStampa: Osservatorio di politica internazionale. Il nuovo corso politico in #Etiopia???? e i suoi riflessi sulle dinamiche interne… - GiovanniMario12 : RT @SenatoStampa: Osservatorio di politica internazionale. Il nuovo corso politico in #Etiopia???? e i suoi riflessi sulle dinamiche interne… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo osservatorio Il nuovo osservatorio de Linkiesta e The Adecco Group Linkiesta.it La “guerra” tra virologi sconfina in politica, ecco come il virus ha diviso l’Italia

La disputa sul Covid “più buono”, lo stato d’emergenza opportuno o esagerato, le mascherine. La scienza si divide, ed è destra contro sinistra Crisanti contro Zangrillo. Tarro contro Burioni. Ranieri ...

Dopo il lockdown, il car sharing si rinnova: nuove formule e strategie per l’auto condivisa

Il fenomeno dell’auto condivisa – grazie al servizio che permette agli utenti di utilizzare un veicolo su prenotazione noleggiandolo per un periodo di tempo breve e pagando in ragione dell’utilizzo ef ...

La disputa sul Covid “più buono”, lo stato d’emergenza opportuno o esagerato, le mascherine. La scienza si divide, ed è destra contro sinistra Crisanti contro Zangrillo. Tarro contro Burioni. Ranieri ...Il fenomeno dell’auto condivisa – grazie al servizio che permette agli utenti di utilizzare un veicolo su prenotazione noleggiandolo per un periodo di tempo breve e pagando in ragione dell’utilizzo ef ...