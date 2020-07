GRANDINE come proiettili, fuggi fuggi dalla spiaggia: il VIDEO (Di martedì 28 luglio 2020) Dopo il violento maltempo di venerdì sul Nord Italia, nel pomeriggio di sabato 25 luglio è stata la volta della Puglia. Un violento temporale ha colpito l’area meridionale salentina, fra la provincia di Lecce e quella di Taranto. Chicchi di GRANDINE grossi come noci si sono abbattuti in particolare sui lidi balneari di Porto Cesareo, bersagliando ombrelloni, lettini ed i malcapitati bagnanti che a quell’ora affollavano la spiaggia, rimanendo nonostante il cielo andasse assumendo torni minacciosi. Le persone hanno dovuto trovare rapidamente riparo in luoghi di fortuna, per non rimanere feriti dal bombardamento di ghiaccio venuto dal cielo. Il VIDEO appare eloquente sulla violenza della precipitazione, con GRANDINE secca venuta giù all’improvviso, cioè ... Leggi su meteogiornale

