Germania, salgono i contagi: "Tedeschi negligenti, situazione preoccupante". E Berlino sconsiglia viaggi in Spagna (Di martedì 28 luglio 2020) "Siamo nel mezzo di un rapido sviluppo della pandemia". Lothar Wieler, direttore dell'Istituto Robert Koch (Rki) che in questi mesi ha riferito quotidianamente sull'evolversi della crisi Covid, non usa mezzi termini: gli ultimi sviluppi dei contagi in Germania, ha detto, sono "molto preoccupanti", alla luce degli ultimi 633 nuovi casi registrati nelle scorse 24 ore. Wieler ha dichiarato che i tedeschi sono diventati "negligenti" ed esortato quindi la popolazione al rispetto delle norme sul distanziamento sociale e a indossare le mascherine anche fuori, se non riesce a mantenere una distanza di 1,5 metri. "Non sappiamo ancora se questo sia l'inizio di una seconda ondata, ma naturalmente potrebbe esserlo", ha poi affermato il capo dell'Rki, sostenendo comunque di ...

«La situazione epidemiologica nella regione di Anversa ci obbliga sfortunatamente ad adottare delle misure supplementari», ha dichiarato la governatrice Berx, citata dai media belgi, invitando i resid ...

