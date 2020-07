Fontana fu multato dall’Anac quando non dichiarò il patrimonio e lo scudo fiscale in Svizzera (Di martedì 28 luglio 2020) Senza omissione, sarebbe emersa la somma scudata. L’atto non presentato nel 2016 era relativo all’anno precedente. Fu multato: mille euro Leggi su corriere

Ultime Notizie dalla rete : Fontana multato Indagine Regione e camici, la sanzione dell’Anac quando Fontana non dichiarò il suo patrimonio Corriere della Sera Attilio Fontana sostiene che i soldi del conto in Svizzera non sono evasione fiscale

È vero infatti che nella dichiarazione di Fontana sul sito di Regione Lombardia è presente un “mandato fiduciario misto” del valore di 4,4 milioni. Ma proprio oggi sul Corriere della Sera Luigi ...

