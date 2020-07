Festival del Cinema di Venzia 2020: il programma completo (Di martedì 28 luglio 2020) E’ stato presentato questa mattina il programma del Festival del Cinema di Venezia 2020: ecco sezioni, registi e titoli in proiezione Il direttore artistico Alberto Barbera, ha presentato questa mattina il programma del Festival del Cinema di Venezia 2020. Ecco titoli e registi, sezione per sezione, con i film italiani segnalati in grassetto. Selezione Ufficiale Venezia 77 IN BETWEEN DYING di HILAL BAYDAROV con Orkhan Iskandarli, Rana Asgarova, Maryam Naghiyeva, Murvat Abdulazizov, Kamran Huseynov, Samir Abbasov / Azerbaijan, USA / 88’ LE SORELLE MACALUSO di EMMA DANTE con Viola Pusateri, Eleonora De Luca, Simona Malato, Susanna Piraino, Serena Barone, Maria Rosaria Alati, Anita Pomario, Donatella Finocchiaro / Italia / ... Leggi su zon

