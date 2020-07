Drosophila Suzukii, Aleurocanthus spiniferus, xylella e gli altri: “insetti alieni” in Puglia Coldiretti: per i cambiamenti climatici in atto, il surriscaldamento e le barriere comunitarie colabrodo, parassiti mai visti prima (Di martedì 28 luglio 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Per i cambiamenti climatici in atto, il surriscaldamento e le barriere comunitarie colabrodo sono arrivati in Puglia parassiti “alieni”, mai visti prima, che si sono accaniti su alberi, piante e frutti, dalla Drosophila Suzukii dei frutti rossi all’Aleurocanthus spiniferus che attacca agrumi e vite, dalla xylella che ha fatto seccare 21 milioni di ulivi al punteruolo rosso che ha fatto strage di decine di migliaia di palme fino alla Tristeza degli agrumi, causando miliardi di danni ... Leggi su noinotizie

«Per i cambiamenti climatici in atto, il surriscaldamento e le barriere comunitarie colabrodo sono arrivati in Puglia parassiti 'alieni', mai visti prima, che si sono accaniti su alberi, piante e frut ...

In arrivo tre milioni di euro destinati all'installazione di reti di protezione anti insetto come cimice asiatica e Drosophila suzukii, che danneggiano le principali produzioni frutticole veronesi e v ...

In arrivo tre milioni di euro destinati all'installazione di reti di protezione anti insetto come cimice asiatica e Drosophila suzukii, che danneggiano le principali produzioni frutticole veronesi e v ...