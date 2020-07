Cuphead è disponibile su PlayStation 4: online il trailer di lancio (Di martedì 28 luglio 2020) TODAY! That's right: you'll be able purchase the game starting today on the PlayStation Store. While you're here, please enjoy our brand new stop motion animated launch trailer! https://t.co/... Leggi su justnerd

PlayStationIT : Cuphead è disponibile da oggi su #PS4 - albevannucci : RT @PlayStationIT: Cuphead è disponibile da oggi su #PS4 - 24h_Tecnologia : Cuphead sbarca su PlayStation 4: disponibile da oggi: Cuphead sbarca anche su PlayStation 4: sarà disponibile da og… - gamescore_it : Cuphead è disponibile da oggi su PS4! - - Asgard_Hydra : Cuphead è disponibile da oggi su PS4. Ecco il trailer d’annuncio -