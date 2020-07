Coronavirus, Fedez risponde a Bocelli: “Gli presento un mio amico che causa Covid ha dovuto subire un trapianto di polmoni a 18 anni” (Di martedì 28 luglio 2020) Dopo le dichiarazioni di ieri del tenore Andrea Bocelli durante il suo intervento al convegno in Senato “Covid-19 in Italia: tra informazione, scienza e diritti”, evento al centro di polemiche in seno alla comunità scientifica italiana, il quale aveva sostenuto di essersi sentito umiliato e offeso dal lockdown, arriva la risposta del cantante Fedez. Il cantante ha scritto su Twitter: “Se non conoscete nessuno che sia stato in terapia intensiva e vi permettete di instillare il dubbio che la pandemia sia stata fantascienza vi presento un mio amico che causa Covid ha dovuto subire un trapianto di polmoni a 18 anni. Poi fare silenzio ogni tanto non fa male ... Leggi su meteoweb.eu

