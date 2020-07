Coronavirus: Baffi (Iv), 'no a processi sommari in Regione Lombardia' (Di martedì 28 luglio 2020) Milano, 28 lug. (Adnkronos) - "Non condivido un modus operandi fatto di processi sommari". Lo afferma Patrizia Baffi, consigliera di Italia Viva in Consiglio regionale della Lombardia dopo essere uscita dal Pd, unica dei partiti di opposizione a non aver sottoscritto il documento in cui si parla di una mozione di sfiducia al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Intervistata dal Corriere della Sera, Baffi spiega di avere "grande fiducia nella magistratura credo che tutti gli aspetti giudiziari vadano affrontati e chiariti in quella sede. Questa vicenda non può essere utilizzata per fare un processo sommario su una stagione complessa come quella dell'emergenza sanitaria in Lombardia". Per Baffi ... Leggi su iltempo

