Colpo da novanta per la Virtus Goti: Aiello alla corte di mister Di Pippo (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Agata de Goti (Bn) – Innesto importante per il centrocampo della Virtus Goti con un veterano della categoria (presenze con il Vitulazio, Maddalonese, Ercolanese e con l’Eclanese in Eccellenza). Si tratta di Gianluigi Aiello: centrocampista duttile e con ottima visione di gioco, pronto a dar man forte all’organico di mister Di Pippo; mancino puro, classe ’93, un calciatore dal fisico possente, bravo nel saper abbinare quantità e qualità, originario di San Marco Evangelista . L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Colpo ad effetto da parte della Fidelis Andria: il ds Riccardo Di Bari, nella giornata odierna, ha perfezionato l’arrivo del forte centrocampista Stefano Manzo. Il classe ’90 vanta circa 300 presenze ...

Duro colpo al microspaccio di droga in città, 23 richiedenti asilo in carcere. Il questore Messineo: “la più imponente operazione”

La “retata” anti droga partita dalla Questura di Vicenza all’alba di martedì (qui video dall’elicottero e primo lancio) ha portato a 27 ordinanze di custodia cautelare, con 23 stranieri finiti in carc ...

