Centola-Palinuro, il sindaco smentito: ci sono due casi di Covid (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCentola-Palinuro (Sa) – Non ha neanche fatto in tempo a diffondere la notizia che smentiva la presenza di casi Covid, che, purtroppo, il sindaco di Centola-Palinuro Carmelo Stanziola ha dovuto ritrattare quanto dichiarato nel primo pomeriggio. sono stati appena riscontrati nel comune cilentano due contagi Covid-19. Si tratta di un'anziana residente a Napoli ma attualmente domiciliata a Centola capoluogo (fuori dal centro abitato) e della sua badante di nazionalità ucraina. sono state immediatamente adottate tutte le misure di sicurezza ed entrambi sono state poste in isolamento. L'Asl sta effettuando la mappatura dei contatti.

