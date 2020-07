Barella Juventus, colpo di scena: Paratici propone uno scambio all’Inter (Di martedì 28 luglio 2020) Barella Juventus – Nelle ultime finestre di mercato la Juventus ci ha abiutati a grandi ed improvvisi colpi. Higuain dal Napoli, Pjanic dalla Roma, sono stati tanti i grossi acquisti dalle big di Serie A, come Bonucci due anni fa. Interessante scenario di mercato potrebbe prendere forma nel corso delle prossime ore. Infatti la Juventus potrebbe pescare il jolly dall’Inter: Nicolò Barella. Barella Juventus, Bernardeschi a Milano? Secondo quanto rivelato da Interlive e riportato da Calciomercato.it, Juventus ed Inter potrebbero optare per un clamoroso scambio: Bernardeschi in nerazzurro, con Barella in bianconero. Entrambi i giocatori hanno una valutazione che si attesta ... Leggi su juvedipendenza

Novità a sorpresa in ottica calciomercato Inter e calciomercato Juventus. Sarri vuole un giocatore di Conte: Paratici contatta Marotta per lo scambio Se tra i tifosi di Inter e Juventus c’è sempre una ...

La penultima giornata di Serie A al via. Mancano ormai pochissimi verdetti per vere la classifica completa, in un turno in cui ci potranno essere importanti sviluppi sia sul fronte della lotta salvezz ...

