Antonella Elia in lacrime: offese e insulti da parte del fidanzato Pietro (Di martedì 28 luglio 2020) Momento di sconforto a Temptation Island per Antonella Elia. Nel corso della quinta puntata la soubrette ha dovuto assistere di nuovo agli insulti e alle gravi offese del fidanzato Pietro Delle Piane. L’attore ha continuato a denigrare la sua compagna nel villaggio delle tentatrici, incurante dei sentimenti e della sensibilità della soubrette. Pietro si è … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

