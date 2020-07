Annamaria non perdona | Antonio ingiustificabile a Temptation Island (Di martedì 28 luglio 2020) La scorsa puntata di Temptation Island si è proprio interrotta durante il falò di confronto tra Annamaria e Antonio. La fidanzata infatti, ha deciso di chiudere definitivamente la sua storia con Antonio, cosa è successo? Annamaria non perdona e si è dimostrata stanca dei continui tradimenti ma soprattutto delle mancanze di rispetto che, il suo … L'articolo Annamaria non perdona Antonio ingiustificabile a Temptation Island proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Temptation Island 2020, stasera quinta puntata: non solo il falò di Annamaria e Antonio

Coronavirus, dal Senato ok alla proroga dello stato d'emergenza fino al 15 ottobre

L’Aula del Senato ha approvato la risoluzione di maggioranza che dà il via libera alla proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre. I voti a favore sono 157, i contrari 125. Domani toccherà al ...

Il premier Conte proroga lo stato d'emergenza fino al 15 ottobre

La proroga dello stato di emergenza non è «una torsione autoritaria», è una misura «legittima e inevitabile perché il virus continua a circolare». Il premier Giuseppe Conte, in Aula a Palazzo Madama, ...

