Alba Parietti contro le foto non ritoccate: ‘Perché volete togliermi il gusto di piacere?’ (Di martedì 28 luglio 2020) I paparazzi sorprendono Alba Parietti in spiaggia a Ibiza pubblicando foto non ritoccate il cui intento è mostrare la differenza con quelle solitamente condivise dalla showgirl che invece ricorre ad alcuni artifici per mostrarsi al meglio, e per questo motivo in alcune Instagram Story la diretta interessata espone il proprio punto di vista sulla questione. Lo sfogo di Alba Parietti “Onde evitare il falso in atto pubblico, video, solo più video, così non c’è la possibilità di modificare” scherza la Parietti sui social, senza però rinunciare a dire come la pensa e a rivendicare il diritto di mostrarsi come più le piace: “Una piccola osservazione per chi non dovesse avere capito. Io ci scherzo e ci ... Leggi su tvzap.kataweb

Ascensione_xxy9 : @AlRobecchi Nicola Porro, Piero Chiambretti, Alba Parietti, Placido Domingo, Madonna, Edmondo Cirielli, Dusan Vlaho… - zazoomblog : Alba Parietti è contro chi pubblica le sue peggior foto - #Parietti #contro #pubblica #peggior - GossipItalia3 : Alba Parietti Instagram, costume bianco trasparente ma non solo: «Il filo interdentale davanti…» #gossipitalianews - zazoomblog : Alba Parietti : non mi piace mostrare il mio peggio anche sul piano fisico - zazoomblog : Alba Parietti non mi piace mostrare il mio peggio anche sul piano fisico - #Parietti #piace #mostrare #peggio -