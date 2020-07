Zanardi: quarto intervento chirurgico al San Raffaele di Milano (Di lunedì 27 luglio 2020) Alex Zanardi è stato sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico all'ospedale San Raffaele di Milano per trattare alcune "complicanze". Le sue condizioni sono 'stabili' dopo la quarta operazione ... Leggi su tg.la7

Eurosport_IT : Quarto intervento alla testa: forza Alex Zanardi, tieni duro! ?? - pelias01 : RT @perchetendenza: 'Alex Zanardi': Perché sabato, al San Raffaele di Milano, è stato sottoposto a un quarto intervento chirurgico alla tes… - NoctGmin : RT @Eurosport_IT: Quarto intervento alla testa: forza Alex Zanardi, tieni duro! ?? - paoloigna1 : RT @Eurosport_IT: Quarto intervento alla testa: forza Alex Zanardi, tieni duro! ?? - gmerigo : RT @perchetendenza: 'Alex Zanardi': Perché sabato, al San Raffaele di Milano, è stato sottoposto a un quarto intervento chirurgico alla tes… -

Ultime Notizie dalla rete : Zanardi quarto

Quarto intervento per Alex Zanardi, campione paralimpico rimasto coinvolto in un drammatico incidente con la sua handbike lo scorso 19 giugno. Dopo “una delicata procedura neurochirurgica”, le sue con ...Sono giorni nuovamente convulsi per Alex Zanardi, il pluri-campione vittima di un drammatico incidente. Nella giornata di oggi, il primario del San Raffaele ha definito le sue condizioni stabili, dopo ...