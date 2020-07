Violenta Bimbe di 9 e 11 Anni Affidate alla Moglie Baby Sitter, 78enne Condannato dal Tar di Brescia (Di lunedì 27 luglio 2020) Il 78enne aveva abusato delle bambine nel 2012, mentre la Moglie faceva loro da Baby Sitter, i ricordi sono riaffiorati dopo Anni. 8 Anni di carcere la condanna del Tribunale di Brescia ai dAnni di un uomo Bresciano di 78 Anni, l’accusa è di abusi sessuali su minori risalenti a diversi Anni fa. I fatti risalgono da giugno e luglio del 2012, quando due bambine di 9 e 11 Anni erano state alla Moglie dell’anziano come Baby-Sitter dai genitori, nei momenti in cui era solo con loro ne ha approfittato. La denuncia è avvenuta solo nel 2017, quando la più grande delle due ha affrontato ... Leggi su youreduaction

