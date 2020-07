Sarri: «Sognavo lo scudetto da bambino, l’ho vinto da vecchio…» – VIDEO (Di lunedì 27 luglio 2020) Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Juventus contro la Sampdoria: le sue parole Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Juventus contro la Sampdoria, che è valsa il nono titolo consecutivo ai bianconeri. ORGOGLIO – «Questa stagione è stata un’esperienza nuova per tutti. Io sono stato contentissimo di ritrovare i ragazzi cresciuti sul piano umano dopo il lockdown, sono rimasto sorpreso e contento. Quando entri nello spogliatoio ti affezioni, io come tutti i bambini Sognavo di vincere lo scudetto: l’ho vinto da vecchio ma l’ho vinto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

