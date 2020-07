Roma, cade grosso albero vicino il capolinea dei bus Atac: centrata in pieno anche un’auto (Di lunedì 27 luglio 2020) Un grosso albero è caduto nei pressi del capolinea dei bus Atac in piazza San Marco, a Roma. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale (1a), il carro sollevamenti e l’autoscala (as1). La pianta si è abbattuta su un’autovettura che in quel momento stava transitando. Fortunatamente, il conducente dell’auto è riuscito ad uscire illeso dall’abitacolo. Sul posto anche la polizia locale ed il personale sanitario del 118. Roma, cade grosso albero vicino il capolinea dei bus Atac: centrata in pieno anche un’auto su Il Corriere della ... Leggi su ilcorrieredellacitta

