Radici Group chiude 2019 con utile di 81 milioni (Di lunedì 27 luglio 2020) (Teleborsa) – Radici Group ha chiuso l’esercizio 2019 con un fatturato consolidato a 1.092 milioni di euro, EBITDA a 165 milioni di euro e un utile di esercizio al netto di ammortamenti e svalutazioni a 81 milioni di euro. Risultati in linea con il budget e frutto di una strategia che ha previsto la focalizzazione sui business considerati strategici, sinergici e di sicuro interesse nel medio periodo. Fondamentale per garantire anche nel 2019 la competitività e lo sviluppo del Gruppo è stata la decisione di continuare a destinare importanti investimenti – per un valore complessivo di oltre 45 milioni di euro – sia al costante aggiornamento tecnologico di impianti e macchinari, sia alla ... Leggi su quifinanza

