Ostia, bambino offerto per denaro: il video dell’arresto (Di lunedì 27 luglio 2020) Offriva un bambino ai bagnanti in cambio di soldi. E’ successo ad Ostia: un 25enne di etnia rom proponeva prestazioni sessuali del piccolo di 2 anni per denaro. A denunciarlo è stato uno dei turisti a cui aveva avanzato l’abominevole proposta come ha riportato il Messaggero. L’uomo si è recato nello stabilimento delle Fiamme gialle, poco distante da lì, e ha lanciato l’allarme. E’ scattato poi immediatamente l’inseguimento al giovane che si è dato alla fuga sulla spiaggia saltando da un lettino all’altro e scavalcando anche alcune auto posteggiate. Gli agenti della Guardia di Finanza sono poi riusciti a stoppare l’uomo, un 25enne di cui inizialmente non riusciva a rivelare l’identità. Si è scoperto poi essere di origini rom seppur non ... Leggi su italiasera

