Migranti, a Porto Empedocle fuga in massa da struttura della Protezione civile: ospitava 520 persone, la capienza era di 100 (Di lunedì 27 luglio 2020) fuga in massa di Migranti dalla tensostruttura della Protezione civile allestita accanto alla banchina di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. L’edificio, che ha una capienza massima di 100 persone, ne ospitava 520. In condizioni “disumane” secondo la sindaca Ida Carmina (M5s). La tensostruttura ha soltanto porte d’accesso e non ha finestre, cosa che la rende inadatta a ospitare molte persone con le altissime temperature di questi giorni. “Deve intervenire il governo, ho fatto appello a tutti, anche alla Commissione europea – aveva detto Carmina – Perché far arrivare qua le navi militari? Potevano ... Leggi su ilfattoquotidiano

repubblica : Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa. Gli abitanti bloccano il porto [aggiornamento delle 09:34] - SkyTG24 : Migranti, fuga di massa dalla tensostruttura di Porto Empedocle - repubblica : Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa. Gli abitanti bloccano il porto - linolamb : RT @tempoweb: I #migranti si fanno beffe del #governo: altra maxi-fuga. E sbarcano con #barboncino e cappelli di paglia - ferdina75517193 : GOVERNO DI DELINQUENTI Fuga di migranti da Porto Empedocle, nella struttura da 100 posti erano 520 -