Marchisio, cuore bianconero: “Molti si lamentano, ma lassù sempre e solo due colori” (Di lunedì 27 luglio 2020) Claudio Marchisio non dimentica la Juventus e il suo passato. Così, all'indomani del successo dei bianconeri, al loro nono scudetto di fila, ecco il messaggio social che infiamma l'ambiente e mette a tacere le critiche arrivate nell'arco della stagione alla sua ex squadra.Marchisio: "sempre e solo due colori lassù"caption id="attachment 997815" align="alignnone" width="654" Juventus (getty images)/caption"La Juventus in nove stagioni ha raggiunto 810 punti. In molti si lamentano (compresi juventini) o cercano di tutto per sminuire tutto ciò che è stato fatto", ha esordito su Twitter Marchisio. "Ma alla fine, da ben 9 stagioni lassù ci sono sempre e solo due colori". Una bella stoccata ai tanti che avevano ... Leggi su itasportpress

