Lorella Cuccarini mette like a tweet contro la legge sull'omofobia: Heather Parisi sbotta sui social (Di lunedì 27 luglio 2020) Nuovo attacco via social di Heather Parisi contro Lorella Cuccarini. Tutto è nato da un articolo di Marco Gervasoni, che ha criticato la legge contro l'omofobia. Lorella ha messo un like al pezzo ... Leggi su leggo

donvaccarelli : La rivalità tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi suscitava un minimo di interesse ai tempi di Fantastico e della… - CaputoItalo : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : Lorella Cuccarini mette like a tweet contro la leg... - angelosoricaro : RT @gayit: Heather Parisi, 'a 16 anni mi diedero della lesbica e mi presero a pugni, sogno un mondo che includa' - gionnistar : RT @gayit: Heather Parisi, 'a 16 anni mi diedero della lesbica e mi presero a pugni, sogno un mondo che includa' - Piero_Strada : Lorella Cuccarini mette like ad un tweet contrario al DDL Zan, la dura replica di Heather Parisi -… -