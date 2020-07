La Juventus vince lo scudetto più scontato e noioso della storia (Di lunedì 27 luglio 2020) C’era una volta il campionato più bello del mondo. Oggi, di sicuro, è il più scontato e tra i meno emozionanti. Merito della Juventus che per il nono anno consecutivo conquista il tricolore. Con due giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato. Si potrebbe dire appena due giornate, perché il risultato non è mai stato messo in discussione. Ancelotti: “Il campionato così non emoziona più” Come ha osservato su Rai Radio 1, Carlo Ancelotti, “è un calcio diverso dopo la pandemia, meno piacevole, è diventato più tecnologico, non solo per il Var”. Per l’ex allenatore di Milan, Napoli e Juve, “ha perso un po’ in emozione: il fatto che gli stadi sono vuoti limita l’emozione, nonostante un allenatore in campo ... Leggi su secoloditalia

