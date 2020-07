Juve Stabia – Cremonese, i convocati di Caserta: Elia è l’unico assente (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) -Dopo la rifinitura mattutina, mister Fabio Caserta ha reso nota la lista dei 23 calciatori convocati per il match Juve Stabia-Cremonese, valevole per la 37^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma stasera, 27 luglio 2020, con inizio alle ore 21 allo stadio “Menti” di Castellammare. Rientra Di Mariano, indisponibile Elia. Portieri: Provedel, Russo Difensori: Allievi, Fazio, Germoni, Ricci, Tonucci, Troest, Vitiello. Centrocampisti: Addae, Calò, Calvano, Izco, Mallamo, Mastalli, Mezavilla. Attaccanti: Bifulco, Canotto, Cisse, Di Mariano, Forte, Melara, Rossi. L'articolo Juve Stabia – Cremonese, i convocati di ... Leggi su anteprima24

