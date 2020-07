Il pazzo ritorno di Evra, festeggia la Juve sulle note di Umberto Tozzi: “Ti amo, rosicate tutti” [VIDEO] (Di lunedì 27 luglio 2020) Niente di nuovo. E’ Evra. L’ex terzino della Juventus regala sempre grandi perle sui social, per via della sua creatività, esplosività e inventiva. L’ultima trovata è la “nuova” canzone per festeggiare il nono scudetto consecutivo dei bianconeri. Il francese, anche dopo aver lasciato l’Italia, non ha mai nascosto di seguire con piacere ed interesse la Juve come se giocasse ancora per lei. E così, il giorno dopo la conquista del titolo, Evra si è dilettato nel cantare “Ti amo” di Umberto Tozzi, trasformando però le parole. “Continuate a chiamarmi Gobbo, però abbiamo vinto nove scudetti di fila. Non avete capito che il presidente Agnelli mi ha detto che ne vuole ... Leggi su calcioweb.eu

psichedelia95 : RT @carlinohugo: il ritorno di Cavallo Pazzo - ManuCia0 : RT @carlinohugo: il ritorno di Cavallo Pazzo - carlinohugo : il ritorno di Cavallo Pazzo - danflamini : Divento pazzo - FaiSempBurdell : @NoEdgeForUs Al di là della questione allenatori, il tweet gioca sul sapere prima ciò che succede dopo, è impossibi… -

Ultime Notizie dalla rete : pazzo ritorno Il pazzo ritorno di Evra, festeggia la Juve sulle note di Umberto Tozzi: “Ti amo, rosicate tuttiR ... CalcioWeb Rafinha informa il Barça: un club italiano è disposto a pagare la clausola. C'è una società in pole

Dopo la breve ma intensa esperienza all'Inter sotto la guida di Luciano Spalletti (conclusa con il pazzo ritorno in Champions League all'ultima giornata contro la Lazio), Rafinha Alcantara pregusta un ...

Spese pazze all'Ars. Dopo la condanna Salvo Pogliese sospeso da sindaco di Catania

Salvo Pogliese è stato sospeso da sindaco di Catania. Il provvedimento è stato firmato dal Prefetto catanese secondo quanto prevede la legge Severino per gli amministratori pubblici condannati per det ...

Dopo la breve ma intensa esperienza all'Inter sotto la guida di Luciano Spalletti (conclusa con il pazzo ritorno in Champions League all'ultima giornata contro la Lazio), Rafinha Alcantara pregusta un ...Salvo Pogliese è stato sospeso da sindaco di Catania. Il provvedimento è stato firmato dal Prefetto catanese secondo quanto prevede la legge Severino per gli amministratori pubblici condannati per det ...