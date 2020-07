I Toronto Ultra battono in finale Atlanta FaZe e si aggiudicano la Call of Duty League (Di lunedì 27 luglio 2020) La stagione di Call of Duty League quest’anno ci ha fatto vivere un sacco di emozioni grazie ai risultati inaspettato che sono stati conseguiti, primo tra tutti le due squadre che si sono affrontate in finale che ad inizio stagione non godevano di certo dei favori dei pronostici. La vittoria dei Toronto Ultra dimostra come anche una piccola realtà rimboccandosi le maniche può riuscire ad emergere e a battere colossi degli esports e ribaltando i pronostici. Ripercorriamo il percorso che hanno portato alla finale i Toronto Ultra e gli Atlanta FaZe. Prima di tutto le squadre che hanno affrontato sono state Dallas Empire, Florida Mutineers e Chicago Huntsmen e OpTic Gaming Los ... Leggi su esports247

