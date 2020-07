Ex nazista condannato a due anni di carcere: è complice di oltre 5mila omicidi (Di lunedì 27 luglio 2020) Bruno Dey, 93enne ex guardia di un campo di concentramento nazista, è stato condannato a due anni di carcere per complicità nell’omicidio di 5232 prigionieri. All’epoca dei fatti l’uomo aveva tra i 17 e i 18 anni ed è stato perciò processato dal tribunale minorile di Amburgo. Si ritiene che questo possa essere uno degli ultimi processi a carico di ex nazisti, dato che sia gli imputati sia i sopravvissuti sono ormai in età molto avanzata. La sospensione della pena, decisa dal tribunale proprio per questioni anagrafiche, eviterà comunque all’anziano Dey di finire in prigione. Bruno Dey, membro delle SS naziste I fatti presi in esame risalgono al periodo tra agosto 1944 e aprile 1945, quando Dey venne inviato nel ... Leggi su thesocialpost

