Emergenza Sahel. L’appello di Unhcr: “Servono fondi” (Di lunedì 27 luglio 2020) La mancanza di risorse naturali, acqua e cibo in primis, sta rendendo sempre più grave la crisi in corso nella regione del Sahel. Il riscaldamento globale dovuto ai cambiamenti climatici ha deteriorato o reso inutilizzabili l’80% dei terreni coltivabili, mentre la violenza dei gruppi armati continua senza tregua. L’appello di Unhcr Italia: “Servono urgentemente fondi, l’acqua è una priorità anche per prevenzione COVID-19. Tutti possono donare su: https://dona.Unhcr.it/campagna/Emergenza-acqua/ Nel Sahel centrale sono presenti oltre 3 milioni fra rifugiati e sfollati. … Continua L'articolo Emergenza Sahel. L’appello di Unhcr: “Servono fondi” proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Sahel, terra di scorribande jahadiste: 20 milioni di dollari per attenuare anche l'impatto della pandemia sui rifugiati

ROMA - La salute pubblica e il benessere di rifugiati e comunità di accoglienza nel Sahel sono al centro del più recente accordo tripartito tra Banca africana di sviluppo (AfDB), UNHCR, l’Agenzia dell ...

