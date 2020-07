Dall'ideologia del "va tutto bene" il colpo finale alla scuola (Di lunedì 27 luglio 2020) Da qualche giorno l’opinione pubblica nazionale è inondata di messaggi che hanno per obiettivo lo stravolgimento della posizione dei sindacati della scuola, di volta in volta accusati di non volere la riapertura dell’anno scolastico in presenza, di essere corporativi perché difendono diritti e tutele dei precari (tutti), di chiedere sempre di più sul piano della contrattazione e delle risorse umane e finanziarie. La realtà che i sindacati sollevano è nelle difficoltà drammatiche e talvolta insormontabili che dirigenti e operatori scolastici stanno affrontando in queste ore e in questi giorni per dare la possibilità, davvero, di far rientrare tutti e tutti in presenza e nella massima sicurezza possibile. Ma si sostiene in pubblico e ai tavoli di confronto che va tutto bene, e ... Leggi su huffingtonpost

La Polonia vuole uscire dalla Convenzione di Istanbul

Il ministro polacco della Giustizia Zbigniew Ziobro ha detto di volersi dissociare dalla Convenzione di Istanbul, il testo più avanzato e il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante pe ...

Dalla dottrina Escobar all'agenda progressista latinoamericana

Elementi comuni nel metodo, nella strategia, nell'ideologia, nei discorsi e persino nelle fonti di finanziamento determinano grandi somiglianze tra la dottrina di Escobar, creata da Pablo Escobar nel ...

