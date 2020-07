Covid: popolazione tranquilla, governo preoccupato (Di lunedì 27 luglio 2020) Il ministro della sanità Olivier Véran lancia una nuova allerta e invita i cittadini ad essere più prudenti Leggi su media.tio.ch

VirgilioVazzari : Diversi positivi al #Covid dalla terraferma, ma nessun contagio fra i locali. Un'epidemiologa conduce uno studio su… - 13serpic : @marielSiviglia Considera che le persone che hanno contratto il covid-19 sono 247.000 accertati il 5% della popolaz… - emichir : in Cina (popolazione 1.393.000.000) 60 nuovi malati di covid vengono definiti da @repubblica 'LA TERZA ONDATA' - AlvaroCicogna : @pbecchi a parte le falsità del goernatore che ha avuto + casi di COVID nel mondo in proporzione alla popolazione?… - Derby591 : RT @marina101902: @robersperanza 284.196 positivi su una popolazione di 7 miliardi non è nulla , ministro . Se vi ostinate a non fare un me… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid popolazione Coronavirus Covid-19: Iss-ministero Salute, "nuovi casi contenuti grazie a testing-tracking-tracing. Popolazione continui a rispettare misure anticontagio" Servizio Informazione Religiosa Coronavirus: Guatemala, al via la riapertura dell'economia

(ANSA) - CITTA' DEL GUATEMALA, 27 LUG - Il presidente delm Guatemala, Alejandro Giammattei, ha annunciato che inizia oggi di un processo di apertura dell'economia del Paese nonostante la persistenza d ...

Covid-19: Francia, si teme seconda ondata

Non si placano i timori in Francia per una possibile ripresa dell'epidemia da coronavrus. In un'intervista pubblicata oggi sul quotidiano Le Parisien, il ministro della sanità, Olivier Véran, lancia u ...

(ANSA) - CITTA' DEL GUATEMALA, 27 LUG - Il presidente delm Guatemala, Alejandro Giammattei, ha annunciato che inizia oggi di un processo di apertura dell'economia del Paese nonostante la persistenza d ...Non si placano i timori in Francia per una possibile ripresa dell'epidemia da coronavrus. In un'intervista pubblicata oggi sul quotidiano Le Parisien, il ministro della sanità, Olivier Véran, lancia u ...