Coronavirus, 250mila casi in 24 ore. In Italia la curva risale, e torna l’incubo del lockdown (Di lunedì 27 luglio 2020) 250mila nuovi casi di Coronavirus in 24 ore per il quarto giorno consecutivo. I contagi totali superano i 16 milioni, le vittime sono quasi 650mila. Il virus non è passato e i numeri sembrano essere simili a quelli che c’erano prima del lockdown. La pandemia non si ferma e i numeri di questi giorni non … L'articolo Coronavirus, 250mila casi in 24 ore. In Italia la curva risale, e torna l’incubo del lockdown proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Nel mondo sfiorata quota 650mila morti per coronavirus. E il numero di contagi resta di 250mila al giorno per il 4 giorno consecutivo, secondo i dati della John Hopkins University. Lieve calo degli in ...

Camici, Fontana rigetta le accuse: "Contro di me solo falsità"

"La regione Lombardia non ha speso un euro per i cinquantamila camici". Attilio Fontana non ci sta e rigetta le accuse e commenta così l'indagine della Procura di Milano sui camici medici e kit sanita ...

